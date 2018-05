Tryater niet naar Oerol, Wereldburgers blijven op Voorstreek

Tryater reist komende zomer niet af naar het Oerolfestival op Terschelling. Het gezelschap zou daar de voorstelling Wereldburgers van de Voorstreek spelen, maar heeft in overleg met de organisatie van Oerol besloten om dat ook in juni op de Voorstreek in Leeuwarden te doen. Daar worden op dit moment al voorstellingen gegeven. De straat wordt als een beter passende locatie gezien, ook omdat het uitzicht op de Voorstreek onderdeel van het decor van de voorstelling is.

De belangstelling voor de wereldburgers is groot. Alle kaartjes zijn al uitverkocht. Kaartjes voor de extra voorstellingen zijn met ingang van vrijdagochtend verkrijgbaar.