Tweede slachtoffer bedrijfsongeval ook overleden

Het tweede slachtoffer van het bedrijfsongeval van donderdagmiddag bij machinefabriek Douna in Leeuwarden is ook aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Bij het ongeval waren twee mensen betrokken. Een van hen kwam ter plekke om het leven. Het tweede slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu overleden.

Cilinder

De arbeidsinspectie meldt dat de slachtoffers zijn geraakt door een cilinder van een drukpers. Die zou zijn geknapt. Een woordvoerder van de arbeidsinspectie kan daar op dit moment niets over zeggen. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval bij het bedrijf in Leeuwarden is nog in volle gang.