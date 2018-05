Radio Froskepôle: bijna 20 jaar muziek in alle streektalen

Na bijna 2500 uitzendingen komt er een eind aan Radio Froskepôle, het programma van Omrop Fryslân met muziek in streektalen. Initiatiefnemer en presentator Gurbe Douwstra gaat met pensioen, hij heeft dan bijna 37 jaar bij Omrop Fryslân gewerkt. Donderdag wordt er live op de radio feestelijk afscheid genomen van het radioprogramma met een uitzending vol live muziek.

Radio Froskepôle is in november 1999 ontstaan, zo vertelt Gurbe Douwstra. ''Het is eigenlijk op een vreemde manier begonnen. Er zat nog een gat in onze radioprogrammering op zaterdagmiddag tussen 13.30 en 14.00 uur. Toen hebben we een radioprogramma bedacht met muziek uit Fryslân.'' De naam van het programma is afgeleid van het stuk natuurgebied vlakbij het Omropgebouw. ''Wij waren net met de Omrop verhuisd van de Nieuwestad naar de Hemrik. Wij zochten een Friese naam en het natuurgebied de Froskepôle ligt hier vlakbij. Zo zijn we erop gekomen.''

Streektalen

Pas 12 jaar later, in 2011 kreeg het programma de invulling die het nu heeft. Alle doordeweekse dagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Toen veranderde ook de insteek van het programma. Gurbe noemt het Frisikana: ''Ik wou een programma maken waar mensen naar kunnen luisteren aan het eind van de werkdag. Alle hectiek eventjes vergeten en naar muziek luisteren.'' In het programma krijgen vooral countrymuziek, folk en singer-songwriters in podium.

Ook streektalen heeft Gurbe hoog in het Frosepôle-vaandel. ''Maar niet alleen streektalen uit Fryslân, maar uit het hele land. Van Drenthe tot Limburg, ik heb overal streektalen leren kennen.'' Dat is meteen ook een van Gurbe zijn mooiste aandenkens aan het programma. ''In juni 2014 was de 1500ste uitzending van Froskepôle. Die heb ik gepresenteerd met collega's Henk Scholte van RTV Noord en Bert Kamping van RTV Drenthe. Alles stond in het teken van streektaal. Dat was zo mooi.'' Vrijdag is dan de 2484ste en laatste aflevering.

Casa Ennema

Voortaan zal op het tijdstip van Radio Froskepôle presentator Harm Weistra te horen zijn met zijn programma Weistra op wei, dat een uur langer wordt. En daarna om 19.00 uur komt er een nagelnieuw muziekprogramma: Casa Ennema. Met als gastheer Eric Ennema. ''Ik heb altijd al een passie gehad voor Friese muziek en ben erg blij met deze kans om in de grote behoefte van de luisteraars te voorzien. Of het nu rock-, pop- of luisterliedjes zijn, het komt allemaal aan bod. Komt er een nieuw album van Elske DeWall, dan hoor je dan natuurlijk in Casa Ennema. Bovendien bieden we met het programma ook een podium aan nieuw talent.''

Volgens Eric Ennema is er met Casa Ennema gekozen voor een radioprogramma voor een breed publiek van mensen die de Friese muziek een warm hart toedragen. Naast muziek draaien, wil Eric ook de verhalen daarachter vertellen. ''Ik vind het belangrijk om de muziekliefhebber mee te nemen in de muziek en ook de verhalen daaromheen. Casa Ennema is vanaf dinsdag 22 mei iedere werkdag tussen 19.00 en 20.00 uur te horen.