LIVE: extra uur Radio Froskepôle, Gurbe Douwstra verrast

Hij dacht zelf in klein comité feestelijk afscheid te nemen van Radio Froskepôle, met een paar collegamuzikanten. Maar zojuist is presentator Gurbe Douwstra live 'overvallen' in zijn radioprogramma door omropcollega's en nog veel meer collegamuzikanten. Met als verrassing een extra uur Radio Froskepôle met een muzikaal afscheid van de man die na bijna 37 jaar en bijna 2500 Froskepôles afscheid neemt van Omrop Fryslân en zijn luisteraars. Luister nu live mee.

Zo komen collega's van het Frysk Sjongers Gala langs, zullen muzikanten van de voorstelling 'De brekbere sirkel' een lied ten gehore brengen en treden de Troubadours op in het extra uur. Gurbe Douwstra gaat met pensioen en daarmee komt er ook een eind aan Radio Froskepôle, een programma vol muziek in allerhande streektalen. Deze speciale Radio Froskepôle duurt tot 20.00 uur. Vrijdag is de 2484ste en laatste uitzending.