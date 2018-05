Gevolgen wateroverlast Museum Dr888 langzaam duidelijk

De gevolgen van de waterschade die sommige kunstwerken vorig jaar in het Museum Drachten hebben opgelopen, vallen mee. Dat zegt museumdirecteur Paulo Martina. Zo'n dertig kunstwerken moeten worden gerestaureerd. Eén werk met hoge waarde heeft grote schade, wat ook behoorlijke waardevermindering betekent.

De restauratie van de kunstwerken wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde bedrijf Helicon uit Zoeterwoude. Hoe hoog het schadebedrag precies is, is nog niet bekend. Het museum is verzekerd voor waterschade.

In juni vorig jaar werd Drachten getroffen door een zeer hevige regenbui. Die veroorzaakte veel wateroverlast, ook in het museum. Het zwaarste werd de kelder in het museum getroffen. De slechtste plek voor wateroverlast, want net die kelder diende als depot voor verschillende kunststukken.

De gemeente Smallingerland, die eigenaar van het gebouw is, zal aan de slag met het waterdicht maken van de kelder. Voordat dat werk van start kan gaan, moeten er nog verschillende vergunningen komen.