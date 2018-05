Omrop TIP: Opening 11 fonteinen live

De 11 fonteinen in de 11 Friese steden worden vrijdag 18 mei geopend. De fonteinen zijn ontworpen door internationale kunstenaars in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. De opening van het project 11Foutains is vrijdag live te volgen bij Omrop Fryslân op televisie en online.

De kunstenaars stellen tussen 16.00 en 17.00 uur zelf de fonteinen voor het eerst in werking. Dat wordt begeleid door mooie beelden die het publiek van stad naar stad begeleiden. Van Leeuwarden naar Dokkum, Franeker, Harlingen, Bolsward, Workum, Hindeloopen, Stavoren, Sloten, IJlst en Sneek.

De opening, ook wel Kletterdei genoemd, is niet alleen mee te beleven op grote schermen in de steden, maar ook live te volgen bij Omrop Fryslân op televisie en online via Omropfryslân.nl en de Omrop-app.

