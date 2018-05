VIDEO: Straattekeningen Escherwerk officieel geopend

De Eschertekeningen op straat in Leeuwarden worden donderdag officieel gepresenteerd. De tekeningen zijn gemaakt door wereldberoemde straatkunstenaar Leon Keer. Om drie uur 's middags is de officiële opening en gaat de Eschertour langs de kunstwerken in première. Directeur Kris Callens van het Fries Museum houdt op het Leeuwarder treinstation een openingswoord. Wethouder Sjoerd Feitsma vertelt over kunst in de openbare ruimte. Op het NS-station is een van de straattekeningen te zien. Onderweg van het station naar het museum zijn meerdere straattekeningen te zien.