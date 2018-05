Brandweerwagen uit Kollum is afgeleverd in Roemenië

De brandweerauto van de brandweer van Kollum is afgeleverd in de Roemeense gemeente Voinesti. De wagen werd opgewacht en meteen gezegend door geestelijken. De financiële middelen voor deze auto zijn bijeengebracht door de Stichting hulpgoederen Roemenië uit Garijp en Eernewoude. Brandweer Kollum is gevraagd om de auto compleet in te richten en naar Roemenië te brengen.

De afgelopen maanden is er door de brandweermannen uit Kollum hard gewerkt om de auto in optimale conditie af te leveren. Hierdoor is de auto niet alleen voorzien van blusmateriaal maar ook hydraulisch redgereedschap om personen te bevrijden uit voertuigen bij ernstige verkeersongelukken.