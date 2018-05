Twee jaar jeugddetentie voor doodsteken stiefvader

Een 17-jarige jongen is door de rechtbank veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie voor het doodsteken van een 39-jarige inwoner van Sneek. Het gaat om de voormalige stiefvader van de jongen. Die werd in december vorig jaar door de jongen neergestoken. Uit onderzoek blijkt dat de jongen een ernstige gedragsaandoening heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is.

De straf is flink hoger dan de 14 maanden die werden geëist, omdat de rechter doodslag bewezen acht. De jongen zei op de zitting dat hij handelde uit zelfverdediging. Volgens de rechter spreken de feiten die verklaring tegen. Zo had het slachtoffer een diepe steekwond in zijn zij. Dat wijst erop dat er met kracht is gestoken, en niet in een val, zoals de verdachte verklaarde tijdens de zitting.

Volgens de rechter moet de jongen worden behandeld voor zijn gedragsproblemen. De kans op herhaling is groot, zeggen experts. Jeugd-tbs met behandeling is dan ook nodig, zo stelt de rechter in zijn vonnis. Het is nog niet duidelijk of de verdachte in hoger beroep gaat.

Op 14 december 2017 ging het mis in Sneek. De verdachte kreeg ruzie met zijn voormalige stiefvader, het 39-jarige slachtoffer. Die stiefvader had cocaïne van de verdachte gestolen. De 17-jarige was daar zo boos over dat hij verhaal ging halen. Het slachtoffer werd in zijn eigen woning opgewacht door de verdachte en een 16-jarige vriend. Toen er ruzie ontstond, is het slachtoffer in z'n zij gestoken. Hij kon ontsnappen en is op straat in elkaar gezakt. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.