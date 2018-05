Man komt om bij bedrijfsongeluk in fabriek Leeuwarden

Bij een ernstig ongeluk in een fabriek aan de Hidalgoweg in Leeuwarden is een nog onbekende man om het leven gekomen. Een andere man is zwaar gewond geraakt. Dit slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde donderdag aan het begin van de middag. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er is ook een traumahelikopter opgeroepen. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De arbeidsinspectie doet er onderzoek naar.