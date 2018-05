Friese taxibedrijven hebben behoefte aan chauffeurs

In Fryslân is grote behoefte aan taxichauffeurs. Om mensen te interesseren voor een baan als taxichauffeur hielden het UWV en taxibedrijf Kijlstra in Drachten donderdagmiddag een informatiebijeenkomst in het hoofdkantoor van het vervoersbedrijf in Drachten. Er waren meer dan dertig belangstellenden. Ze kregen een rondleiding door het bedrijf en informatie over het bedrijf.

De taxibranche heeft nog altijd last van een negatief imago. Dat is volgens Theo Laan van het UWV niet terecht, omdat er de laatste tijd veel dingen positief zijn veranderd. Zo zijn de lonen hoger en de aanbestedingsprocedures verbeterd.