Inwoners Heerenveen betalen ieder een euro mee aan LF2018

Inwoners van de gemeente Heerenveen betalen ieder een euro mee aan Culturele Hoofdstad. De organisatie van het culturele evenement had de gemeenten in Fryslân gevraagd om één euro per inwoner beschikbaar te stellen. Daarmee kunnen de marketing en reclame worden bekostigd.

Het plan van burgemeester Ferd Crone en CH-directeur Tjeerd van Bekkum moest 650.000 euro opleveren. Eerder bleek al dat het verzoek voor tweespalt zorgde onder de Friese gemeenten, omdat sommige gemeenten weigeren om mee te betalen.