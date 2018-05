Nard Brandsma wint koude fierljepwedstrijd in Winsum

Nard Brandsma uit Workum heeft woensdagavond de fierljepwedstrijd in Winsum gewonnen. Bij de senioren pakte hij de overwinning met een sprong van 19.04 meter. Door de kou en de harde wind was het een wedstrijd met matige afstanden. Verschillende fierljeppers besloten vanwege het weer zelfs de finale niet te springen uit angst voor blessures. Zo ook aanvoerder van het klassement Thewis Hobma uit Harlingen, die tweede werd met 18.91 meter, zijn derde sprong in de voorronde. Als derde eindigde Sytse Bokma uit Hindeloopen met 18.47 meter.

Bij de dames ging de winst naar Akke Dijkstra uit Kollum. Zij behaalde twee keer een natte plek in de finale, maar haar tweede sprong in de wedstrijd van 13.82 meter was genoeg voor de eerste plek. Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd tweede (13.62) en Hiske Galama uit Groningen pakte de derde plek (13.58).

Bij de junioren had Wietse Nauta uit IJlst de overhand (16.24), gevolgd door Rutger Piersma uit Molkwerum en Jetse Bokma uit Hindeloopen (15.86).

De winst bij de jongens ging net als in Buitenpost naar Rutger Haanstra uit It Heidenskip (15.97). De tweede plek was voor Abe-Luuk Stedehouder uit IJlst (14.50) en als derde eindigde zijn plaatsgenoot Renzo Zwaagman (14.17).

Bente Vlas uit Heeg won bij de meisjes (13.77), Tirza Boschma uit IJlst pakte de tweede plek (12.95) en Femke Rispens uit Niehove werd derde (12.84).