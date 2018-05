4 leden Europees Parlement toch op bezoek in Leeuwarden

Vier leden van de CDA-fractie in het Europees Parlement komen toch naar Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa. Eerder werd bekend dat het officiële bezoek aan Leeuwarden door leden van de cultuurcommissie van het Europees Parlement niet doorging, omdat er te weinig animo voor was. In die cultuurcommissie zitten geen Nederlandse Europarlementariërs. De CDA-delegatie onder leiding van Esther de Lange vindt Leeuwarden wel de moeite waard en heeft daarom besloten om haar jaarlijkse collectieve werkbezoek in Fryslân te houden. De Lange neemt haar partijgenoten Annie Schreijer-Pierik, Wim van de Camp en Lambert van Nistelrooij mee.

Samen met Leeuwarder Tweede Kamerlid Harry van der Molen en gedeputeerde Sander de Rouwe zullen de politici een bezoek brengen aan innovatieve bedrijven in de water- en energiesector. Bovendien zullen ze spreken met lokale politici. Een deel van de delegatie is vast van plan om ook 'kletterdei', de officiële opening van het 11Fountainsproject, bij te wonen.