Harlingers met hond hoeven geen hondenbelasting te betalen

Mensen met een hond hoeven in de gemeente Harlingen voortaan geen hondenbelasting meer te betalen. Dat is woensdagavond besloten in de gemeenteraad.

De PvdA, VVD en het CDA hadden een wijziging ingediend op de kadernota waar de belasting nog wel in stond. In het nieuwe bestuursakkoord hebben de partijen afgesproken dat de hondenbelasting volledig wordt afgeschaft. Verder zal de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen de komende twee jaar niet omhoog gaan.

Het amendement was nodig omdat het nieuwe bestuursakkoord nog officieel aangenomen moet worden door de gemeenteraad.