Vogelhut: Alleen een vrije geest ziet vogels

De Napolitaan, de Duitse reiger, de veentrapper. Het zijn allemaal niet bestaande vogels, bedacht door kunstenaar O.C. Hooymeijer. In zijn nieuwe werk, een vogelhut bij Spanga, staan ook niet bestaande vogels centraal.

De kunstenaar uit Spanga opent op 27 mei een nieuw kunstobject: een speciale vogelkijkhut. In het nieuwe werk van Hooymeijer zijn niet alleen niet bestaande vogels te zien, maar ook bestaande vogels. "Er komen vijf kijkers te hangen. Die kun je niet scherp stellen. Ja, eentje", vertelt Hooymeijer. "Want alleen als je goed kijkt, kun je de vogels zien."

Hooymeijer heeft de vogelhut zelf gebouwd. Alles is een beetje scheef: de trap, de planken en de vloer. Boven de deur van de ingang hangt en bordje met de Latijnse tekst: Alleen een vrije geest ziet vogels (in Nederlandse vertaling).

Darwin en Marianne Thieme

In de hut is van alles te zien: platen met niet bestaande vogels, een lijst met namen van mensen die iets hebben betekend voor de natuur, zoals Darwin en Marianne Thieme. Maar ook niet bestaande namen staan op de lijst. "Ik hoop dat mensen die namen opzoeken op hun telefoon. Zo van 'Wie is dat?', en dat ze er dan achter komen dat ze helemaal niet bestaan", vertelt hij.

Boekje lezen

Er valt genoeg te ontdekken in de hut. "Je kunt er ook rustig een boekje lezen, of een boterhammetje eten en wachten tot de regen voorbij is", vertelt Hooymeijer. De vogelhut wordt op 27 mei geopend en is gratis toegankelijk voor publiek.