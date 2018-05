Grasmat SC Heerenveen op zesde plek

Het grasveld van SC Heerenveen is op de zesde plek geëindigd in de veldcompetitie van de VVCS, de vereniging van voetbalspelers. De aanvoerders van de achttien eredivisieclubs laten na afloop van ieder seizoen weten welk veld ze het beste vonden.

Het veld van Feyenoord was volgens de spelers voor het vijfde jaar met afstand het beste veld. Heerenveen deelt de zesde plek met nieuwkomer in de eredivisie NAC. De laatste zes velden op de lijst zijn kunstgrasvelden. Het gras van Excelsior is op de laatste plek geëindigd.