Smûk en Smikkel komt in 2018 terug met speciale editie

Het Leeuwarder foodfestival Smûk en Smikkel komt in de zomer van 2018 terug met een speciale editie. Dat maakte de organisatie van het evenement bekend in IepenUP Live.

Smûk en Smikkel werd eerder negen keer gehouden in de Blokhuispoort. In 2016 was dat voor het laatst. Omdat IepenUP Live deze keer over ons eten gaat, en de bewustwording van waar dat vandaan komt, werd er ook een kleinschalige voedselmarkt georganiseerd in Neushoorn.

Smûk en Smikkel bestond al voordat de foodtruck-festivals populair werden. Ondernemers die graag aan het festival mee willen doen, kunnen zich opgeven via de Facebookpagina van Smûk en Smikkel.