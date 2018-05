Petitie meerdere dorpen tegen gaswinning in Smallingerland

Met een online petitie hopen de politiek en de plaatselijke belangen van verschillende dorpen in Smallingerland nieuwe gaswinning in de gemeente buiten de deur te houden. In de petitie roepen de ondertekenaars minister Wiebes van Economische Zaken op om met alternatieven te komen. Volgens initiatiefnemer Oebele Veenstra van Plaatselijk Belang De Wilgen zou dat bijvoorbeeld het inkopen van gas in het buitenland kunnen zijn.

De petitie komt donderdag online en ze hopen op zoveel mogelijk handtekeningen om zo indruk te maken op de minister. Omdat voor elkaar te krijgen, zullen ze naast de online petitie ook nog de straat op gaan om handtekeningen op te halen en zullen ze nog een aparte informatiebijeenkomst organiseren.