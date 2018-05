''Landbouw mogelijk bij hogere waterstand veenweidegebied'

Als het waterpeil stijgt in het Friese veenweidegebied, kan er ook nog goed en rendabel landbouw worden uitgeoefend. Dat zegt onderzoeker Theo Vogelzang van de Wageningen Universiteit. Hij heeft in opdracht van Places of Hope bedrijfssystemen geanalyseerd.

Andere koeien

Bij een hoger waterpeil zal de boer wel het bedrijf moeten veranderen, met mogelijk een andere soort koeien, ander gras en een andere manier van landbewerking. Doorgaan met de huidige manier van boeren, is geen optie.

Te droog

Door klimaatveranderingen en een te intensief gebruik van het land verdroogt het veen. Dat heeft als gevolg dat er een te hoge uitstoot van CO2 is en dat de weidevogels en insecten verdwijnen.

Gedeputeerde staten van de provincie maakten dinsdag bekend dat ze 50 miljoen euro willen investeren in het veenweidegebied. Binnenkort zullen provinciale staten ook over het onderwerp spreken.