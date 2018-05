Bertsolaritza is een Baskisch fenomeen dat daar groter is dan voetbal of popmuziek. Een combinatie van improvisatie en zang, die ook wel eens populair zou kunnen worden onder ons Friezen. Dat denken en hopen de initiatiefnemers Mirjam Vellinga van de Afûk en programmamaker Bart Kingma. Zij zullen vrijdag in de Prinsentuin het Barteljen introduceren.