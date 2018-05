VIDEO: Powercollege over het Wad en het klimaat

Het is een van onze grootste toeristische attracties en heeft een plek op de Werelderfgoedlijst. Toch weten we niet veel van dit omvangrijke gebied: het Waddengebied. Dat hebben wij de afgelopen maanden proberen te veranderen met powercolleges van de Waadakademy. Vandaag is het allerlaatste powercollege. Na de vorming, voedsel, bewoners en economie van het Wad is het nu tijd voor het klimaat. En dat college krijgen wij van klimaatprofessor Pier Vellinga.