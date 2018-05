Potvisfontein Harlingen geplaatst, spuitmechaniek moet nog

De potvisfontein in Harlingen is geplaatst. In de Willemshaven, vlak voor de Zuiderpier, is de Whale Fountain van 18 meter lang en 18 ton zwaar geplaatst door twee dragers. Het laatste werk aan de fontein wordt gedaan bij laag water. Dan kan het spuitmechaniek bovenin de potvis goed worden gemonteerd.

De potvis is een van de elf fonteinen van het LF2018-project Eleven Fountains. Het bedrijf De Boer en De Groot Civiele technieken heeft de constructie gemaakt voor de Whale Fountain, in samenwerking met andere bedrijven uit Harlingen.

Met snuit in verkeerde richting

Het duurde eventjes voordat de potvis woensdagmiddag goed op het ponton stond, waarmee hij ook vervoerd zou worden. Op de Hermeskade stond het dier met de snuit in de verkeerde richting, waardoor hij eerst moest worden omgedraaid. Ook door de harde wind was het lastig om alles goed op z'n plaats te krijgen. De potvis is van de Hermeskade door de Tjerk Hiddessluizen naar de Willemshaven gebracht.

Hard gewerkt door Harlinger bedrijven

Het maken van de Harlinger potvis was een langdurend proces. De fontein is gemaakt door een Vlaamse kunstenares, in opdracht van een kunstenaar uit Puerto Rico. Een Frans bedrijf zou de constructie op zich nemen. Maar toen dat twee maanden geleden nog niet klaar was, greep de Provincie Fryslân in. Samen met de gemeente Harlingen, de fonteincommissie en het bedrijf De Boer en De Groot is besloten om de constructie zelf te maken. Er is met hulp van andere Harlinger bedrijven acht weken lang hard gewerkt om de potvis af te krijgen en dat is gelukt. Vrijdag zal de potvis in de Willemshaven voor het eerst 'officieel spuiten'. 'Hoe hoog de fontein kan spuiten, blijft nog een verrassing', zegt Bram Visser van het bedrijf Special Metal Products.

Walvisvaart

Er is in Harlingen gekozen voor een walvis, omdat eeuwen geleden Harlingen een belangrijke plek was voor de walvisvangst. Tegenwoordig worden die dieren juist gered van de dood. Het komt nog wel eens voor dat er een walvis de verkeerde kant op zwemt en dan aanspoelt. Ook in Nederland. De Whale Fountain ziet eruit als een echte aangespoelde potvis bij de Zuiderpier.

Opening vrijdag 18 mei

De fontein van Harlingen is de laatste fontein die klaar is voor de officiële opening van Eleven Fountains. Alle andere fonteinen zijn klaar, behalve die van Dokkum. Komende vrijdag 18 mei om 16.00 uur 's middags is de opening. Met filmpjes wordt een elfstedentocht gemaakt bij alle fonteinen langs. Omrop Fryslân zendt dat live uit op televisie en op internet vanaf 16.00 's middags.