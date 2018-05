LIVE: IepenUP over eten

Eten: wie houdt er nu niet van? Deze week in IepenUP: Smûk en smikkel small. Vanaf 16.00 uur kunnen mensen langskomen in de grote zaal van poppodium Neushoorn voor een voedselmarkt. Hier komt ook de uitzending van vanavond vandaan. Wie heeft wel zin in iets lekkers en komt langs? Natuurlijk kun je ook online meekijken vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Smikkel mee

Het zal je dan ook niet verbazen dat er vanavond over eten wordt gesproken bij IepenUP. Albert Kooy, Kaasmakerij Buurvrouw Durkje, Sarah Verroen van Fish & Farm en Janco Heida van De Streekboer praten over het duurzaam uitoefenen van het boerenbedrijf en wie daarin aan zet is. En wat zijn nu precies de 'food trends' van dit moment? Koks Reitse Spanninga, Willem Schaafsma van Restaurant Eindeloos en Proefverlof en Norma de Jong gebruiken veel streekproducten voor hun gerechten, maar is dat ook goed vol te houden? Daarnaast hebben Hiske Versprille (culinair recensent Het Parool) en Marten Aukes (voedselfotograaf) het over het in beeld brengen van of schrijven over gerechten. Ook zal de Vlaamse filosoof Stijn Bruers vertellen over zijn in eerste instantie tegenstrijdig ogende levenswijze: hij is veganist, maar tegen de biologische landbouw.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Iedere woensdag staan in het programma de actualiteiten in de wereld centraal; hoe leven wij met z'n allen, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen wij ervoor dat wij elkaar vaker ontmoeten en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.