Stadswandeling Franeker gaat bij kaatsplekken langs

Franeker is sinds woensdagmiddag een stadswandeling rijker, met kaatsen als rode draad. De route gaat bij veertien locaties langs die allemaal iets te maken hebben met de kaatssport. Het boekje dat bij de wandeling hoort, werd woensdag in het kaatmuseum in Franeker overhandigd door schrijver Wio Joustra aan burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Waadhoeke.

Bij de stadswandeling is ook nog een app ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Dit alles wordt gedaan in opdracht van de stichting Keatsstêd 2018. In het kader van LF2018 organiseert de stichting deze zomer een internationale kaatsweek onder de titel 'Heedaar!'. De stadswandeling moet Franeker als kaatsstad op de kaart zetten.