Tips voor een goede brief aan jouw favoriete boer of boerin

Het is weer zover! De tien boeren en boerinnen van Boer Zoekt Vrouw hebben zich zondag voorgesteld en je hebt nog elf dagen om je favoriete boer of boerin een brief te schrijven. Maar dat is nog niet zo simpel. Want hoe schrijf je nu dé brief waarmee je wordt uitgekozen uit de dikke stapel?

Tineke Brouwer van relatiebemiddelingsbedrijf Samen Verder was aan de telefoon in De Middei fan Fryslân om tips te geven. Bijvoorbeeld:

Val op

Het is heel belangrijk dat je opvalt met je brief. Bij vorige afleveringen kreeg een boer wel eens honderden brieven. Dus jouw brief moet niet standaard zijn. Geef er een persoonlijk tintje aan.

Foto

Een video mag helaas niet. Stuur daarom een foto met wat je in je persoonlijke leven doet. Zoek iets waarmee je een klik met hem of haar hebt. Probeer dat te zoeken.

Niet te formeel

Heb je een mooi en duidelijk handschrift? Schrijf de brief dan zelf. Anders is het toch beter om het op de computer te doen. Maar let op! Het is geen sollicitatiebrief, dus het hoeft niet te formeel.

Kijk naar de toekomst

En wat moet je beslist niet doen? Kom niet met lange verhalen over je verleden en hoe je liefdesleven is verlopen. Je gaat voor de nieuwe liefde van je leven, dus kijk naar de toekomst.

Kijk naar wat de boer vraagt

Probeer in te gaan op wat een boer vraagt. Vraagt hij of zij om een zelfstandige, ondernemende vrouw? Vertel dan niet dat je een verlegen, afstandelijke persoonlijkheid hebt.