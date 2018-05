Douglas: ''Geen kleding als uiting religieuze overtuiging''

Een van de regels bij Douglas is dat de verkoopmedewerkers geen kleding mogen dragen die uiting geeft aan politieke, filosofische of religieuze overtuigingen. Dat zegt de parfumerie in een reactie op de ophef op Facebook. Daar schreef een vrouw dat één van de medewerkers van Douglas in Leeuwarden niet meer in de winkel mag werken sinds ze een hoofddoek draagt, en alleen maar wordt ingezet in het magazijn.

Reactie Douglas

Douglas schrijft in de reactie: "Onze verkoopmedewerkers zijn ons visitekaartje. Daarom vinden wij het belangrijk dat wij neutraliteit en eenheid uitstralen. En daarom dragen onze verkoopmedewerkers neutrale, zwarte kleding, een shawl van Douglas en een badge."

"Wij nemen de recente berichtgeving over dit onderwerp heel serieus en betreuren dit ten zeerste. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. Juist daarom hebben wij al jarenlang onze kledingvoorschriften, zodat er voor iedereen duidelijkheid is: wij zijn volledig neutraal en willen dat ook uitstralen. Zo kan iedereen zich bij ons welkom voelen."

Europees Hof van Justitie

Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in maart mag een bedrijf van medewerkers vragen om geen kleding te dragen met bijvoorbeeld religieuze uitingen, als dat in de kledingvoorschriften van het bedrijf staat. Het is niet duidelijk of dat bij Douglas het geval is en of de vrouw daarvan op de hoogte was.