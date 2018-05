Voor de rubriek Examenpraat is Omrop Fryslân door heel Fryslân te vinden. Leerlingen van het voortgezet onderwijs doen de komende weken eindexamen. Zo ook op het Gomarus College in Leeuwarden. Donderdag kijken sommige leerlingen terug op wat is geweest. met het examen geschiedenis. Omrop Fryslân kijkt vooruit en ging op pad met de vraag: Welke studie ga jij hierna doen?