Omrop TIP: het succesverhaal van een minderheidstaal

Wordt het voor minderheidstalen en -culturen steeds moeilijker om overeind te blijven in een globaliserende wereld? In Baskenland hebben ze een heel ander verhaal. Daar zit het Baskisch al sinds lange tijd in de lift. Mede door hulp van een actieve regionale overheid en een sterk bewustzijn van de Basken zelf; ingegeven door decennialange onderdrukking.

Bertsolaritza

Een belangrijke rol in dit succesverhaal is ook weggelegd voor het 'bertsolaritza', de kunst van het improvisatiezingen. De deelnemer (de 'bertsolari') krijgt een opdracht en moet die binnen een halve minuut, zonder hulpmiddelen, verwerken tot een a capella gezongen lied (een 'bertso'). Bertsolari's zijn helden in hun eigen regio. Voor de Basken is het bertsolaritza de sleutel naar de schatkamer van hun eigen taal, cultuur en identiteit.

Ook in Fryslân?

Zou zoiets ook niet wat zijn voor Fryslân? Bertsolaritza is een mooie manier om de taal in zijn poëtische vorm te laten klinken voor groot publiek, om maatschappelijke vraagstukken op kritische en cabareteske wijze bespreekbaar te maken, en om jong en oud op creatieve manier met elkaar in competitie te laten gaan. Programmamaker Bart Kingma was in Baskenland voor Fryslân DOK getuige van de grote bertsolaritza-finale met 14.500 opgetogen Basken in een zaal en onderzocht de historie, de achtergrond en het succes van dit fenomeen. Met in het achterhoofd de vraag: zou dat bertsolaritza niet naar Fryslân kunnen worden gehaald?

De Fryslân DOK documentaire 'It suksesferhaal fan in minderheidstaal' is op zondag 20 mei om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur ieder uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.