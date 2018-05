Rotsterhaulster vecht woningsluiting aan bij Raad van State

Een inwoner van Rotsterhaule heeft woensdag in Den Haag bij de Raad van State geprotesteerd tegen de sluiting van zijn woning voor een bepaalde periode. De gemeente De Friese Meren wil de woning drie maanden sluiten, omdat er enkele maanden geleden 45 hennepplanten en 142 hennepstekken zijn gevonden. De burgemeester vindt dat er sprake is van ernstige aantasting van de openbare orde en dat daarmee de veiligheid in gevaar is.

Medisch gebruik

De bewoner zegt dat hij de hennep nodig heeft voor medisch gebruik. Er stonden ook planten van vrienden. Die waren ook voor medisch gebruik. De man heeft veel dieren en verbouwt zijn groente zelf. Hij verkoopt ook hout, groente en honing. Als zijn huis wordt gesloten, kan hij de tuin niet meer onderhouden en een andere plek voor de dieren is er niet, zegt zijn advocaat.

De gemeente houdt vast aan de sluiting die past bij het gemeentelijk beleid bij hennepvondsten. De uitspraak volgt binnen enkele weken.