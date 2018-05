Vrouw met hoofddoek zou geen klanten Douglas mogen helpen

Op Facebook is veel ophef over een medewerkster van Douglas aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Ze zou vanwege haar hoofddoek geen klanten in de winkel meer mogen helpen en alleen nog in het magazijn worden ingezet.

Tenminste, dat schrijft een vrouw op de Facebookpagina van Douglas Nederland. Inmiddels is het Facebookprofiel weggehaald, maar niet door haarzelf. Een van de medewerksters die ze kent, draagt sinds kort een hoofddoek. "Nu zag ik haar al een tijdje niet in de winkel", schrijft ze. "En toen ik vroeg weer ze was, wist ik niet wat ik hoorde. Omdat ze een hoofddoek draagt, mag ze geen klanten meer helpen een de winkel. Ze mag alleen nog in het magazijn werken."

Reacties bij bericht

Het Facebookbericht wordt veelvuldig gedeeld en er wordt veel op gereageerd: '"Dag douglas! Dan ook geen 'hoofddoekje' als klant", schrijft iemand. Een ander schrijft: "Belachelijk. Ik weet dat het idd een issue was voor dit bedrijf. Geen douglas meer voor mij."

Ook de pagina van Douglas Leeuwarden krijgt sinds het bericht veel negatieve recensies.

Omrop Fryslân heeft Douglas om een reactie gevraagd.