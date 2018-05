Werkstraf voor mishandeling ex-vriendin

Een 27-jarige man uit Wergea is woensdag door de politierechter tot een werkstraf van 30 uur veroordeeld voor de mishandeling van zijn ex-vriendin. De rechter achtte het bewezen dat de man haar geduwd en geslagen heeft. Ook zou hij haar geschopt hebben terwijl ze op de grond lag. Verder wordt hem verweten dat hij haar bij de keel gegrepen, tegen de muur gedrukt en aan haar polsen naar buiten gesleept heeft. Buiten de woning gooide de man zijn ex-vriendin tegen een afvalcontainer.

De twee waren al uit elkaar toen het gebeurde. De vrouw was teruggekomen om haar spullen op te halen. Volgens de Wergeaster was het de vrouw die met spullen begon te gooien, toen ze in de woning was.

Volgens de reclassering heeft de man een moeilijke jeugd gehad en een gewelddadige vader. Het advies was om de man verplicht op cursus te sturen, zodat hij beter leert omgaan met zijn woede. De rechter ging daar niet in mee, ook al omdat de Wergeaster niet eerder in aanraking is geweest met de politie.