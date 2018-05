Scooterrijder onderuit tijdens achtervolging in Leeuwarden

Een 20-jarige man uit Leeuwarden is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden, nadat hij onderuit was gegaan op een gestolen scooter. De man reed slingerend over de Heliconweg, waar de politie hem zag. De scooterrijder negeerde een stopteken en reed snel weg. Bij het Europaplein raakte de man een stoeprand en viel met zijn bromfiets. Dat was voor hem geen reden zijn vlucht te staken en de man vervolgde zijn weg. Hij kon toch worden aangehouden door de politie.

Uit onderzoek bleek dat de scooter waar de man op reed, dit weekeinde gestolen is. De man had bovendien geen rijbewijs. De Leeuwarder was onder invloed van drugs. Hij weigerde mee te werken aan een bloedproef. De man zit vast voor onderzoek.