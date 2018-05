50Plus wil maatregelen na klachten over brug Scharsterbrug

De brug in Scharsterbrug veroorzaakt geluidsoverlast. Althans zo ervaren de inwoners van het dorp het. Sinds enige tijd klagen ze over het lawaai dat de twee bellen maken als de brug open en dicht gaat. Op drukke dagen kan dat wel 25 keer per uur zijn. De bellen zijn geïnstalleerd toen de brug op afstand werd bediend en sinds die tijd rinkelen ze als de brug bediend wordt. De bewoners willen dat de bellen minder lawaai maken. Ook moeten de bellen op een andere plaats komen, zodat ze minder geluidshinder veroorzaken.

De inwoners van Scharsterbrug hebben de kwestie voorgelegd aan Provinciale Staten in een brief. Ze hebben al eens eerder geklaagd bij de provincie, maar toen voelden ze zich niet gehoord. De fractie van 50Plus wil nu dat de provincie maatregelen neemt en de suggesties van de dorpsbewoners overneemt.