FNP wil kinderburgemeester in Waadhoeke

Er moet een kinderburgemeester komen in de gemeente Waadhoeke. Dat vindt de FNP in die gemeente. De partij denkt dat een kinderburgemeester kan helpen om kinderen van basisscholen op een speelse manier kennis te laten maken met de gemeente.

Momenteel is Hayo Apotheker tijdelijk burgemeester in Waadhoeke. Maar op 31 oktober komt er een nieuwe, vaste burgemeester. Volgens de FNP is dat ook een mooi moment om met de kinderburgemeester te komen. Zo'n kinderburgemeester kan in de gemeente met de 'echte' burgemeester meegaan naar openingen, Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en andere officiële momenten. Daarnaast kan de kinderburgemeester ook een eigen programma hebben, zoals een werkbezoek aan een school in Waadhoeke.

Als de complete raad positief reageert op het voorstel, dan krijgen de basisscholen nog voor de zomervakantie van 2018 een brief van de gemeente om kinderen uit groep 7 of 8 op te roepen om te 'solliciteren' naar het kinderburgemeesterschap.