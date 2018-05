Waddenvereniging: "Het gaat slecht met het Wad"

Het gaat slecht met het Waddengebied. Dat zegt de Waddenvereniging op basis van onderzoek door meer dan honderd wetenschappers. Die hebben een rapport opgesteld voor de internationale conferentie over het Waddengebied dat deze week plaatsvindt in Leeuwarden. De wetenschappers zijn niet positief over de visstand, de gevolgen van klimaatveranderingen voor kwelders op de eilanden, de broedvogels en de betekenis van het Waddengebied voor vogels die daar vooral komen om te eten.

Onderzoek en maatregelen zijn te gefragmenteerd om het hele ecosysteem van het Waddengebeid te verbeteren, zo staat in het rapport. Wat Nederland, Duitsland en Denemarken vier jaar geleden afgesproken hebben over het Waddengebied, zijn de landen lang niet altijd nagekomen.

Woensdagochtend plantte directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging daarom symbolisch een rode vlag op het strand van Harlingen. Volgens Jacobi moet er met ingang van volgend jaar een nieuwe beheerder aangesteld worden met voldoende geld, bevoegdheid, kennis en mensen.