Voor de rubriek Examenpraat was Omrop Fryslân op het CSG Liudger in Burgum. Door heel Fryslân zijn de leerlingen in het voortgezet onderwijs druk bezig met examens. Op het Liudger wordt woensdag het examen Engels gemaakt. De een spreekt een aardig woordje over de grens, terwijl het voor de ander een lastig vak is. Daarom vraagt Omrop Fryslân zich af: tegen welk examen kijk jij het meest op?