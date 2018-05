Man met mes in stadhuis is bekende van gemeente Leeuwarden

De man die woensdagochtend een baliemedewerker van de gemeente Leeuwarden bedreigde met een mes in het stadhuis aan het Hofplein is een bekende van de gemeente. De man had al een verbod voor het stadskantoor, omdat hij daar eerder overlast veroorzaakte. Burgemeester Ferd Crone is erg aangedaan door het incident: "Het is een verschrikkelijke gebeurtenis. Dat iemand zo binnenkomt en iemand bedreigt met een mes, dat is onaanvaardbaar."

De baliemedewerker die werd aangevallen door de man raakte niet zwaar verwond, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden. Crone: "Er zijn verwondingen, maar de schok is erger. We hopen dat het goed afloopt. Voor de man die bedreigd is en voor de bodes die erbij waren is het verschikkelijk."

De medewerkers van de gemeente zijn erg geschrokken van het incident. Het stadhuis is dicht geweest vanwege politieonderzoek, maar is nu weer open.

Het stadhuis is wel goed beveiligd, zegt Crone: "Het stadhuis is altijd goed beschermd. Je kan ook nergens naar binnen zonder pasje, alleen bij de voordeur. Daar zie je de bodes zitten, die staan je altijd vriendelijk te woord."