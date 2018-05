Kooi Security opent kantoor in Frankrijk

Beveiligingsbedrijf Kooi Security uit Drachten opent een kantoor in Frankrijk. Het bedrijf krijgt steeds meer opdrachten uit dat land en wil de markt daar nu lokaal bedienen.

Het is niet het eerste buitenlandse kantoor van de Drachtsters. In 2013 opende Kooi Security al een vestiging in Zweden, een jaar later in Duitsland.

Het bedrijf wordt met name gevraagd vanwege de mobiele camerasystemen waarmee bouwplaatsen of -terreinen goed zijn te beveiligen. De camera's zijn aangesloten op de eigen centrale van het bedrijf.