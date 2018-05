De politie heeft beelden vrijgegeven van een fietsendiefstal in Hallum op vrijdag 23 maart. Bij een inbraak in een schuur van een huis aan It Pypke werden twee elektrische fietsen van het merk Mihatra gestolen. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe twee personen het erf betreden en de fietsen, compleet met oplader, uit de schuur halen en meenemen.

Het kinderzitje van een van de fietsen werd twee dagen later teruggevonden in een sloot langs de Ljouwerterdyk bij Hallum.