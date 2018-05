Man bedreigt en verwondt medewerker gemeente Leeuwarden

De politie heeft woensdagochtend een man aangehouden in het stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden. De man kwam de hal in met een mes en bedreigde een baliemedewerker van de gemeente. Die raakte daarbij gewond raakte aan zijn hand, zegt de politie. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel.

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau. Het is nog niet bekend wat de aanleiding was.

Het stadhuis is afgesloten in verband met het politieonderzoek.

De medewerkers van de gemeente zijn flink geschrokken van het incident, vertelde een woordvoerster van de gemeente.