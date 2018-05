Fryske Gea komt met maatregelen die insecten moeten helpen

It Fryske Gea heeft een aantal maatregelen in beeld gebracht die een positief effect kunnen hebben op het aantal insecten in Friesland. Drie jaar geleden is It Fryske Gea gestart met een onderzoek in samenwerking met de vlinderstichting en de boeren die zijn verenigd in het collectief It Lege Midden. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort gepresenteerd worden.

Randbeheer

Een van de maatregelen die goed werkt voor insecten is het zogenoemde randbeheer. Dat betekent dat boeren het grootste deel van het land gewoon maaien, maar dat ze het gras bij de rand van de sloot laten staan. "Dit blijkt erg effectief te zijn", vertelt Sytske Rintjema van It Fryske Gea.

"Er zijn in totaal zeven maatregelen die we hebben onderzocht. De belangrijkste uitkomst is dat we moeten zorgen voor variatie in ruimte en tijd. We moeten niet alles tegelijkertijd maaien, maar zorgen dat er altijd een plek blijft waar de insecten terecht kunnen", zegt Rintjema. Bovendien moet er volgens de betrokkenen ook goed gekeken worden naar het beheer van de bermen. Dat zou een stuk beter kunnen.

Hulp van boeren

De initiatiefnemers van het onderzoek hopen dat boeren mee willen helpen aan de maatregelen die naar voren komen uit dit onderzoek. "Ze zijn praktisch in te passen, zodat de boeren er niet veel moeite voor hoeven te doen. Het kost hen ook niet veel geld", verwacht Rintjema. Het doel van It Fryske Gea is om de werkende maatregelen over de rest van de provincie te verspreiden.