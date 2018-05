Wachten op laag water voor Walvisfontein in Harlingen

Woensdag wordt in de Willemshaven van Harlingen de Walvisfontein van het 11Fountains-project geplaatst. De grote walvis is 17,5 ton zwaar. Het bedrijf De Boer en De Groot heeft de constructie gemaakt waarop de zogenaamde Whale Fountain staat. Rond 12.00 uur wordt het gevaarte op een ponton aan de Hermeskade getakeld.

Door het Van Harinxmakanaal gaat de fontein richting z'n plek in de Willemshaven. Daarna is het wachten op laag water, want pas dan kan de walvis goed op z'n plek worden gezet. Dat zal aan het eind van de middag zijn.

Historische betekenis

De kunstenaar van de fontein heeft in Harlingen gekozen voor een walvis, omdat Harlingen eeuwen geleden een belangrijke plaats was voor de walvisjacht. Tegenwoordig worden deze dieren juist gered van de dood. Het gebeurt nog wel eens dat er ergens een walvis aanspoelt. De Whale Fountain lijkt op een aangespoelde potvis bij de Zuiderpier.

Laatste fontein van 11Fountains

De fontein van Harlingen is de laatste fontein die klaar is voor de officiële opening van 11Fountains. Alle andere fonteinen zijn klaar, met uitzondering van de fontein van Dokkum. Vrijdag 18 mei om 16.00 uur is de opening. Met video's wordt er een Elfstedentocht gemaakt langs alle fonteinen.

Omrop Fryslân zendt die officiële opening live uit op tv en internet.