Het risico op natuurbranden in Fryslân wordt vanaf vrijdag goed in de gaten gehouden. Veiligheidsregio Fryslân opent dan twee meetstations: eentje in Beetsterzwaag en een op Terschelling. Die houden de wind, temperatuur, droogte en luchtvochtigheid in de gaten.

Daarbij wordt informatie van Buienradar, het KNMI, natuurbeheerders en brandweermannen gekoppeld. Mocht er een verhoogd risico zijn op brand, dan waarschuwt het station en kunnen er op tijd maatregelen worden genomen.