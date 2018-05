SC Heerenveen wil Jan Olde Riekerink als hoofdtrainer

Voetbalclub SC Heerenveen wil de 55-jarige Jan Olde Riekerink als hoofdtrainer. Dat schrijft de Leeuwarder Courant. De club hoopt hem binnenkort te kunnen presenteren als opvolger van Jurgen Streppel, die na twee seizoenen weggaat. Olde Riekerink meldt dat hij momenteel in gesprek is met meerdere Nederlandse en Chinese clubs.

De laatste club waar Olde Riekerink als trainer actief was, is het Turkse Galatasaray. Eerder werkte hij als jeugdtrainer en hoofd opleiding voor Ajax en was hij trainer bij AA Gent, de Chinese voetbalbond en assistent-trainer van FC Porto.