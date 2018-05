Op de Willem Loreweg in Kollum is woensdagochtend net na zeven uur een meisje op de fiets aangereden door een auto. Het meisje fietste in de richting van de Industrieweg toen ze geschept werd door de auto. Een ambulance was snel ter plaatse. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.