Lintje voor directielid Kor Visscher bij afscheid Philips

Directielid Kor Visscher van Philips in Drachten is dinsdag bij zijn afscheid van het bedrijf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 65-jarige Visscher uit Haren was naast zijn werk voor Philips ook voorzitter van het Innovatiecluster Drachten, waarin 18 innovatieve bedrijven samenwerken. Hij heeft daarmee veel betekent voor de economie en de werkgelegenheid in het Noorden.

Visscher was ook actief binnen VNO-NCW, bij de Rijksuniversiteit Groningen en was voor de provincie Fryslân zaakkundige op het gebied van de verdeling van Europees geld voor innovatie en ondernemerschap.