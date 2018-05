Schrier: Fryslân loopt achter met overstap duurzame energie

Fryslân loopt achter met het ombuigen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Dat schrijft gedeputeerde Michiel Schrier in een brief aan Provinciale Staten.

Vooral op het gebied van energiebesparing levert het nog niet de resultaten op dan gehoopt. Met name in de landbouwsector en bij verkeer en vervoer moeten nog veel stappen worden gezet, vindt Schrier.

De provincie wil in 2020 twintig procent aan energie besparen ten opzichte van 2010. Het doel is ook om in 2020 zestien procent aan duurzame energie op te wekken.

Aardgasvrije nieuwbouwwijken

Schrier steunt het Rijk in de plannen om nieuwbouwwijken aardgasvrij te maken. Mogelijk zou groen gas daar nog wel een optie kunnen zijn, vindt Schrier.

Hij wil dit jaar een grote stap zetten met het duurzamer maken van de provincie Fryslân. Schrier verwacht veel van de samenwerking met gemeenten, bouwbedrijven en de huursector in de Friese Energie Strategie. In 2050 moet Fryslân energieneutraal zijn.