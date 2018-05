Nieuw viertalig boek over twaalf eeuwen Friese literatuur

Een boek met daarin een korte geschiedenis van de Friese literatuur is dinsdagavond gepresenteerd in het gebouw OBE in Leeuwarden. Joke Corporaal heeft het boek met de titel "Salang't de beam bloeit" geschreven. Het verschijnt in het kader van Lân fan Taal en is bedoeld voor leerlingen en studenten Fries. Omdat er dit jaar met LF2018 veel mensen van buiten de provincie worden verwacht, verschijnt het boek ook in het Nederlands, Engels en Duits. Zo kunnen toeristen ook kennismaken met de geschiedenis van de Friese literatuur, vanaf het jaar 800 tot nu toe. Samen met het boek is er nu ook een website met meer informatie, filmpjes en opdrachten voor leerlingen en studenten.

Joke Corporaal heeft het boek geschreven in opdracht van Tresoar en de Stifting ta Stipe fan it Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum. De uitgever is Bornmeer.