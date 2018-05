Tijdelijke werknemers schrikken van banenverlies provincie

Bij de tijdelijke werknemers van de provincie kwam de mededeling van het verlies van honderd banen hard aan. Dat zegt Geeske Bies van de ondernemingsraad van de Provincie Fryslân. De OR was volgens Bies wel meegenomen in het nieuws, maar het tijdelijke personeel niet.

Tijdelijk op structureel werk

Wij maken ons als medewerkers zorgen, zegt Bies. Er is best veel werk, dat nu voor een groot deel wordt gedaan door tijdelijke medewerkers. Als die allemaal geen contractverlenging krijgen, wie moet het werk dan doen? Wij zien niet hoe dat nu komt. Die tijdelijke medewerkers zitten bijvoorbeeld bij subsidiezaken of bij grote infrastructurele projecten. "Eigenlijk werken er in de gehele provinciale organisatie mensen op tijdelijke contracten aan structurele zaken."

Kennis overdragen

Gedeputeerde Kielstra zei maandag dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De banenreductie gaat met een natuurlijk verloop. Als mensen met pensioen gaan, verdwijnen de banen. Maar dan gaat er ook kennis verloren, zegt Bies. Het is heel belangrijk dat de organisatie jonge mensen laat meelopen met medewerkers die met pensioen gaan, zodat die kennis niet verloren gaat. Voor iedereen die met pensioen gaat, moet er iemand anders klaar staan.